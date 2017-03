Verdrietig nieuws voor oud-PSV'er Bruma: 'Ziet er niet goed uit'

Andries Jonker debuteerde gisteren als hoofdtrainer van VfL Wolfsburg, met oud-Ajacied Riechedly Bazoer en voormalig PSV'er Jeffrey Bruma in de basis. Er werd met 1-1 gelijk gespeeld op bezoek bij FSV Mainz 05.



De centrale verdediger maakte het duel echter niet vol. Hij viel een kwartier voor tijd uit met een op het eerste oog vrij ernstige knieblessure. Jonker bevestigt de vrees na afloop bij het Duitse FOX Sports.



"Het ziet er niet goed uit." Maandag wacht een mri-scan voor Bruma, die vermoedelijk enkele weken zal moeten toekijken. Bij een lange afwezigheid zou hij ook nog de interlands tegen Bulgarije en Italië, eind deze maand, kunnen missen.



Bruma is dit seizoen een sterkhouder bij Wolfsburg. Hij speelde al twintig wedstrijden in de Bundesliga, waarin de groenhemden strijden tegen degradatie.





75' Das ist bitter: Jeffrey #Bruma muss verletzt raus. Jannes #Horn kommt dafür in die Partie. #M05WOB — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 4 maart 2017