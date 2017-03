Younes komt met bizarre claim over Feyenoord-nederlaag

Feyenoord verloor vroeg op de middag al met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het was dus de ideale mogelijkheid voor Ajax om drie punten in te lopen, maar de Amsterdammers speelden met 1-1 gelijk bij FC Groningen.



Dat de absolute wil om in te lopen op de koploper er vanaf blonk, kan niet gezegd worden over Ajax. Bij Amin Younes is dat nog enigszins te verklaren ook, want de Duitser had geen flauw idee dat Feyenoord verloren had. Die bizarre claim doet hij na afloop van de remise in Groningen, voor de camera van Ajax TV.



Younes zegt 'alleen maar met de eigen wedstrijd bezig te zijn geweest'. Heeft trainer Peter Bosz de blamage van Feyenoord dan niet ingezet als extra motivatie in de aanloop naar het eigen duel?..