Klaassen hoopt op invoering 'videodingen': "Hij fluit niet"

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen heeft zijn ploeg een 1-1 gelijkspel bezorgd in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De middenvelder schoot in de slotfase raak na een voorzet van Daley Sinkgraven.



Feyenoord verloor zondag met 1-0 bij Sparta Rotterdam, maar Ajax profiteerde dus maar half. "Het is figuurlijk een gemiste kans, maar ook letterlijk, want we hebben wel echt grote kansen gemist", zo laat Klaassen weten aan FOX Sports. "Ik vind dat wij gehaast en slordig waren. Er was zoveel ruimte, maar we speelden veel te gehaast."



De doelpuntenmaker van Ajax was niet blij met scheidsrechter Bas Nijhuis, die meerdere overtredingen niet afgefloten zag worden. Daarmee wees Klaassen vooral naar de 1-0 van Bryan Linssen. "Hij fluit niet. Zolang er geen videodingen zijn, dan blijft het zo. Dit was gewoon een grote kans. Het was niet geweldig, maar we verdienden wel te winnen."