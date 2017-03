Feyenoorder treurt na nederlaag: "Het zat allemaal tegen"

Eric Botteghin baalt onwijs van de nederlaag bij Sparta Rotterdam. Feyenoord stond binnen vijftig seconden op achterstand en die klap kwam de koploper niet meer te boven.



"We verloren veel duels en maakte de verkeerde keuzes", somberde de Braziliaanse verdediger in gesprek met RTV Rijnmond. De achterstand bleef dus intact. "De eerste helft was heel matig. De tweede iets beter, maar niet goed genoeg. Het zat vandaag allemaal tegen."



Botteghin doelde daarbij ook naar het moment waarop Bilal Basacikoglu de bal over de doellijn leek te werken. "Dat was zonder doellijntechnologie ook wel te zien, volgens mij", aldus de stabiele factor van de Rotterdammers. "Maar we moeten doorgaan. Er zijn nog negen finales."



Feyenoord staat nog vier punten los in de Eredivisie.