Utrecht-aanvoerder gaat team leiden: "Door op eigen benen te staan"

Willem Janssen gaat komend seizoen een jeugdteam van Delta Sports uit Houten onder zijn hoede nemen. Voor de 31-jarige aanvoerder van FC Utrecht is dit een opstap naar een carrière als trainer. "Dat is wel de bedoeling."



"Ik heb overlegd met mijn trainer, Erik ten Hag, want ik wilde dat hij er vanaf weet", vertelt de verdediger annex middenvelder aan het Algemeen Dagblad. "Je kunt vragen van: waarom begin je dan niet bij FC Utrecht? Ik heb mijn TC III-diploma, maar wil graag ervaring opdoen door op eigen benen te staan."



In zijn optiek was dit niet mogelijk in de Domstad. "Ik wil nu een team naar mijn hand zetten." Volgens Janssen zijn er 'goede afspraken' gemaakt over de combinatie. "Wedstrijden moet ik geregeld missen, omdat we zelf trainen of omdat het een wedstrijddag is."