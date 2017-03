Van Bronckhorst baalt: "Maar het was geen gemakzucht"

Sparta Rotterdam heeft stadsgenoot Feyenoord zondagmiddag een pijnlijke 1-0 nederlaag toegebracht. Binnen een minuut stond de koploper al op achterstand en die klap kwam men niet meer te boven.



Zo overtuigend Feyenoord speelde tegen PSV, zo zwak begon de ploeg van Giovanni van Bronckhorst ditmaal. "We maakten veel foute keuzes, maar het was geen gemakzucht", zei de trainer na afloop in gesprek met FOX Sports. "We liepen achter de feiten aan, verloren de duels."



"Een heleboel spelers hadden pijntjes... duels moet je vol ingaan", aldus Van Bronckhorst. Terence Kongolo viel al voor rust uit en ook Eljero Elia haalde het eindsignaal niet. Geheel verrassend was dat laatste niet. "Elia gaf aan dat hij kon spelen en dan geef je hem dat vertrouwen."