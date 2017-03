Zeer opmerkelijke ontwikkeling in 'soap Maduro'

Hedwiges Maduro zorgde vanochtend voor ophef door bij De Tafel van Kees op FOX Sports te onthullen dat trainer Ernest Faber hem niet op mag stellen van directeur Hans Nijland, omdat de middenvelder 'te duur zou zijn'.



Trainer Faber reageert nu zelf, voor de camera van FOX. Hij meent dat het verhaal niet klopt. "Nee, natuurlijk is dat niet waar. Het is een complex verhaal. Ik bepaal zelf de opstelling, anders zou ik hier niet staan."



"Na de eerste seizoenshelft zijn er heldere afspraken gemaakt tussen de club en Hedwiges. Hij kan in principe meetrainen, maar maakt geen deel meer uit van de wedstrijdselectie", vervolgt Faber. "Hij zou naar een andere club gaan, dat was bijna honderd procent zeker. Maar het werd uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld."



De coach hekelt alle ophef die nu is ontstaan rondom de routinier. "Het is onnodig. Zo ken ik Hedwiges ook helemaal niet. Ik had het idee dat het een beetje in zijn mond werd gelegd. Als hij het nog een keer had mogen vertellen, was er iets anders uitgekomen. Dit geeft een verkeerd beeld."