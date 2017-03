De Guzman erkent: "Dat hoop ik zeker, ja"

Gisteren verloor Jonathan de Guzman met zijn Chievo Verona met 3-1 van AC Milan. De enige treffer van de uitploeg kwam wel van de voet van de Nederlander.



Sowieso kent hij een sterke periode, en dus wordt er al gespeculeerd over een plekje in Oranje. Op 25 maart wacht de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije, drie dagen later is Italië de tegenstander. De Guzman zat er in maart 2015 voor het laatst bij, maar hoopt vurig op een rentree.



Ik hoop zeker dat ik bij de selectie zit. Ik ben op dit moment heel blij dat ik veel speel en dat het ook goed loopt. Ik wil deze lijn graag doortrekken", aldus De Guzman in gesprek met ELF Voetbal.



Gisteren werd er dus verloren in San Siro. "De bedoeling was om iets te creëren deze wedstrijd en wellicht zelfs te winnen. Vooraf wisten we natuurlijk dat Milan-uit een moeilijke pot is. Na de 1-1 dachten we iets te kunnen halen, zeker nadat Carlos Bacca voor Milan op slag van rust een penalty miste."



"We gingen de kleedkamer uit om vooruit te gaan spelen. Daardoor lieten we natuurlijk veel ruimte achterin vrij komen. Voor Milan werd het toen wat eenvoudiger om kansen te creëren", aldus de voormalig Feyenoorder tot slot.