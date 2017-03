TRANSFERUURTJE: Klaassen, De Jong, Rooney, Messi en Maduro

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen wordt inmiddels toch wel bij tal van clubs genoemd. Arsenal, Manchester United en Everton bijvoorbeeld, maar ook het Italiaanse Napoli heeft interesse. De Duitse Bundesliga zorgt nu voor een afgevaardigde in de vorm van Eintracht Frankfurt en dat is toch opvallend te noemen. Momenteel staat de ploeg weliswaar zesde in de Duitse competitie, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat Frankfurt zal kunnen voldoen aan de vraagprijs van Ajax voor Klaassen. Vermoedelijk moeten we denken aan ongeveer twintig tot 25 miljoen euro en dat lijkt wat te veel van het goede voor de Duitsers. Toch zijn ze volgens het medium Mirror nog lang niet afgehaakt en hebben we te maken met een serieuze gegadigde.



Middenvelder Siem de Jong kwam zaterdagavond twee keer tot scoren tegen Roda JC, maar in het algemeen kunnen we toch stellen dat de oud-Ajacied maar weinig indruk gemaakt heeft bij PSV. De Eindhovenaren huren De Jong van Newcastle United en de spelmaker is duidelijk over zijn toekomst. In gesprek met het medium NU.nl zegt hij namelijk: "Ik wil graag terug. Newcastle United is een mooie club, zeker als ze in de Premier League spelen. Ik hoop dat ik daar kansen ga krijgen en daar wil ik ook wel voor vechten." De Jong was in de afgelopen seizoenen al actief in de Premier League, maar veel speelde hij daar niet, mede door allerlei vervelende blessures. "Maar hopelijk kan ik daar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer een beetje opnieuw beginnen.





Hedwiges Maduro is niet bepaald blij met zijn werkgever FC Groningen. Bij FOX Sports vertelt hij dat hij vindt dat hij een kans verdient bij de Eredivisie-club, maar blijkbaar mag hij niet opgesteld worden van directeur Hans Nijland. En dat is volgens de middenvelder niet normaal te noemen. De oud-Ajacied vertelt: "Ik heb me dit seizoen niet welkom gevoeld. De club wil van me af, dat is me ook verteld. Dan voel je je sowieso niet meer welkom. Ik kon deze winter naar clubs uit Amerika. Dat was ook mijn wens, maar die transfer is niet doorgegaan. Ik ben nu nog steeds speler van Groningen, dus ik vind het een beetje raar dat ze daar geen gebruik van maken." Maduro gaat verder: "Het is een rare situatie: er zijn alleen maar verliezers. Groningen is hier niet blij mee en ik ben hier niet blij mee. Ernest Faber mag mij niet opstellen van Hans Nijland."



Buitenland:

Spits Wayne Rooney heeft in zijn carrière bijzonder veel voor Manchester United betekend. In het hier en nu is hij echter zeer ongewild bij de Red Devilsp.u[. De clubleiding van de Engelse grootmacht wilde hem slijten, maar Rooney staat nog altijd onder contract in Manchester. En dat gaat voor een rel zorgen. Dat is in ieder geval wat de Engelse media schrijven op zaterdagmiddag. De relatie tussen Rooney en zijn manager José Mourinho wordt omschreven als 'niet bestaand'. Bovendien zou United onlangs een bod binnen hebben gekregen van dertig miljoen euro van het Chinese Shanghai SIPG op de aanvaller. Directeur Ed Woodward wilde hem maar al te graag verkopen, maar het kamp Rooney heeft deze aanbieding naar verluidt naar de prullenbak verwezen. Mogelijk verscheuren de [i]Red Devils het contract van Rooney binnenkort.





Onder aanvoering van aanvaller Lionel Messi won FC Barcelona op zaterdag met ruime cijfers van Celta de Vigo, de werkgever van oud-Feyenoorder John Guidetti. De Catalanen zijn op zoek naar een nieuwe hoofdcoach en het dagblad Sport doet een aanbeveling: waarom Messi niet aanstellen als speler-trainer? Het medium stelt: "De 'hete aardappel' van de verantwoordelijkheid is bij iemand anders komen te liggen. Luis Enrique weet toch al dat hij weggaat, dus nu rust alle druk op de schouders van Messi. Leo is een groot leider, hij kán een groot leider zijn, dat zagen we wel tegen Celta. Waarom kiest Barça hem niet als speler-coach? Hij zou floreren, geef je Messi verantwoordelijkheid, dan is hij op zijn best."