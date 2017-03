De Chileense aanvaller Alexis Sánchez is in de regel toch wel dé belangrijkste speler van het Engelse Arsenal. Voor de wedstrijd tegen Liverpool werd de voorhoedespeler echter buiten de basis gehouden door zijn manager Arsène Wenger en oud-profvoetballer Ian Wright weet dat Sánchez bezig is met een transfer.



Hij zegt in de Engelse media namelijk: "Toen Alexis op het veld stond, liet hij zien dat hij het verschil kan maken. Als je hem buiten het elftal laat, wie zorgt dan voor de inspiratie die Arsène Wenger zo graag wil in een wedstrijd als deze?. Arsenal moet zich zorgen maken over een plek bij de eerste vier. Ik zou niet blijven als ik Alexis was. Als ik niet in het elftal verschijn voor een wedstrijd op Anfield, als er een wedstrijd moet worden gewonnen om in de top vier te blijven, nota bene dezelfde doelstelling als vorig seizoen en is er sowieso al onrust rondom hem, waarom zou ik dan moeten blijven?"



Wright gaat verder met zijn klaagzang: "Arsenal strijdt nergens voor en zal door Bayern München uit de Champions League worden gekegeld. Alexis is een voetballer die iedereen wil. Zijn zaakwaarnemer is nu telefoontjes aan het plegen, dat is zorgelijk. Dat is heel zorgelijk."