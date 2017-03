Maduro haalt hard uit naar FC Groningen

Hedwiges Maduro staat nog altijd onder contract bij FC Groningen, maar op zondag zullen we hem niet zien spelen in het Noordlease Stadion tegen Ajax. De middenvelder zit niet eens bij de selectie en bij De Tafel van Kees is hij duidelijk: hij wordt weggejaagd uit Groningen.



De voormalig Oranje-international klaagt: "Ik ben ook naar de directeur geweest. Dit seizoen krijg ik eigenlijk geen eerlijke kans. Dat is een keuze van de club. De club wil van me af om te bezuinigen. Ik ben gebleven want mijn transfer ging niet door. Eigenlijk ben ik het hele jaar niet in aanmerking gekomen om te spelen. Het feit dat ik hier zit op een wedstrijddag: dat is dodelijk. Dan weet je dat je geen kans maakt."



Tien dagen geleden al gaf Groningen zijn goedkeuring voor het optreden van Maduro op FOX Sports. "Dan weet je dat als ik tien ballen in de kruising schiet, nog steeds niet geselecteerd word. Dat is een hele pijnlijke situatie. Ook voor Groningen, want zij moeten mij gewoon doorbetalen. Ik wil het liefst natuurlijk voetballen."