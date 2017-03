VIDEO: PSV-vlogger breekt in bij De Kuip

De Rotterdamse Kuip is al vaker het slachtoffer geweest van inbrekende vloggers. Nu is het nog maar een keer raak: YouTuber Milan Dekkers heeft een video geüpload waarin te zien is dat hij het stadion van Feyenoord in de holst van de nacht binnentreedt. Ook voorziet hij het standbeeld van Coen Moulijn van een PSV-tenue.



Woordvoerder Raymond Salomon reageert in het Algemeen Dagblad: "Het begint wel echt vervelend te worden en ook buitengewoon weinig origineel. Maar we gaan er wel serieus mee om en zullen na het weekend aangifte doen."