PSV bleef op zaterdagavond voor eigen publiek wel heel erg makkelijk op de been tegen Roda JC. De Eindhovenaren doen het ook goed na de winterstop, maar na de verliespartij in De Kuip tegen Feyenoord zijn ze eigenlijk uitgeschakeld voor het kampioenschap. Dat weet ook centrumverdediger Hectór Moreno.



Hij vertelt in gesprek met PSV TV: "Het was uiteraard een vervelende week, waar je de teleurstelling bij iedere training voelde. We dachten echt dat we terug konden komen in de titelrace. Nu met elf punten achterstand is dat gewoon heel lastig. Maar we mogen niet opgeven, we vertegenwoordigen PSV. Het enige dat we kunnen doen is onze trots tonen en strijden tot het eind."



Siem de Jong scoorde, net als Moreno overigens, twee goals tegen de club uit Kerkrade. "Een 4-0 uitslag is zeker lekker na zo'n vorige wedstrijd. Het is wel een tijd geleden dat ik voor het laatst twee keer heb gescoord. Ik kan het mij niet eens herinneren. We kijken iets minder naar de ranglijst nu, maar we willen nog steeds elke wedstrijd winnen. Ik denk dat we ondanks een week van teleurstelling hebben laten zien dat we door willen."