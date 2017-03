Lukaku: ik heb de Champions League nodig

De Belgische goalgetter Romelu Lukaku wordt elke transferperiode weer in verband gebracht met een vertrek bij zijn club Everton. Ook in de zomer zal dat hoogstwaarschijnlijk wel het geval zijn, hoewel de Rode Duivel al een paar keer aangegeven heeft dat hij best actief wil blijven op Goodison Park.



Wél wil hij echter op termijn uitkomen in de Champions League, zo vertelt hij aan Sky Sports. Lukaku vergelijkt zichzelf met spitsen als Robert Lewandowski en Luis Suárez. "Het is moeilijk om te vergelijken. Zij hebben de Champions League om zichzelf te laten zien. Dat zijn de topwedstrijden waar ik moet laten zien dat ik ook bij hen hoor. Ik heb een platform nodig waar ik mezelf kan laten zien, want ik blijf nu al vijf of zes seizoenen scoren in de Premier League. Ik zie mezelf zeker als één van de beste spitsen in de League en wil dat tonen op het grootste toneel."



De Belg gaat verder: "Elke spits moet dat randje hebben. Ze ontploffen als ze niet scoren of het team aan het verliezen is. Ik heb dat meer en meer. Vroeger zeiden mensen dat ik zonder beleving speelde. Ik heb dat wel, maar toon het niet te veel omdat ik heel veel nadenk over de wedstrijd. Soms laat ik de emoties komen en dat helpt mij."