"Achtervolgen op Feyenoord is normaal gesproken makkelijker"

Er zijn eigenlijk nog maar twee kandidaten voor het kampioenschap. Feyenoord staat eerste met vijf punten voorsprong, maar moet nog wel naar de Amsterdam ArenA om het op te nemen tegen Ajax. Verliezen de Rotterdammers die wedstrijd, dan kan het nog weleens spannend worden.



Oud-verdediger Sonny Silooy vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad over de titelrace: "Zoals Feyenoord vorig jaar na de winterstop instortte, was natuurlijk ongekend. Dat was toen extreem, maar het is veel vaker gebeurd dat Feyenoord afhaakte als het er echt om ging. Daarom kun je altijd het gevoel hebben: zij houden het niet vol. In algemene zin is achtervolgen op Feyenoord zo bezien makkelijker dan op het altijd zo constante PSV. Maar juist dit jaar is Feyenoord gigantisch stabiel. Zij hebben er echt voor gezorgd dat de druk inmiddels bij Ajax ligt. Elke missstap van Ajax kan dodelijk zijn."



Ajax-trainer Peter Bosz heeft een duidelijk antwoord op de uitlatingen van Silooy. "De wedstrijd op 2 april tussen Ajax en Feyenoord. Dat is het enige waar wij invloed op hebben. Verder moeten wij elke week ons ding doen en winnen."