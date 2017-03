'Belangrijke Ajacied kiest voor zomertransfer'

De laatste dagen zijn er steeds meer transfergeruchten rond de belangrijke spelers van Ajax. Vooral de beide middenvelder Hakim Ziyech en Davy Klaassen staan goed in de picture. De lezers van SoccerNews.nl denken dat die laatste, de aanvoerder van de Amsterdammers, in de zomer zal kiezen voor een vertrek.



Klaassen staat in ieder geval in de concrete belangstelling van het Italiaanse Napoli. De technisch directeur van die club vliegt binnenkort naar Amsterdam voor wat onderhandelingen en dat nieuws is klaarblijkelijk terechtgekomen bij een hoop andere geïnteresseerden. Ook Arsenal en Manchester United zouden inmiddels naar onze hoofdstad kijken, evenals het Everton van de Nederlandse coach Ronald Koeman.



Naar aanleiding van al die berichten vroegen wij jullie: 'Denk jij dat Klaassen weggaat in de zomer?' Maar liefst 91 procent van de ondervraagden antwoordt bevestigend: als clubs als United en Arsenal zich bij Marc Overmars melden, kan Ajax fluiten naar Klaassen. Maar 9 procent gelooft dat de box-to-boxspeler behouden blijft voor het team van coach Peter Bosz. Het is volstrekt onbekend wat voor transfersom de Amsterdammers precies verlangen voor hun speler.