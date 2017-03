'Opstelling Feyenoord: één wijziging in Rotterdam'

Aanvaller Dirk Kuyt heeft de laatste tijd toch een pas op de plaats moeten maken. De topper van Feyenoord tegen PSV in De Kuip maakte hij in ieder geval mee vanaf de bank naast zijn trainer Giovanni van Bronckhorst. De algemene verwachting is echter dat de Katwijker tegen Sparta weer in de basis begint.



En dat heeft alles te maken met de blessure van vleugelspits Eljero Elia, die zich een weekje geleden liet vervangen in de tweede helft van de topper in Rotterdam. Van Bronckhorst neemt volgens het Algemeen Dagblad maar geen risico met de oud-speler van onder meer Juventus en Werder Bremen en dat biedt mogelijkheden voor de eerdergenoemde Kuyt. Steven Berghuis begint op rechtsvoor en de multifunctionele voetballer Jens Toornstra gaat naar linksvoor.



Daardoor kan Kuyt dus ingepast worden op de positie achter spits Nicolai Jörgensen, die ook op Het Kasteel weer voor de doelpunten moet zorgen. De rest van de basisopstelling van Feyenoord ziet er eigenlijk uit zoals we inmiddels wel gewend zijn.



Opstelling Feyenoord volgens AD: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Kuyt, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Toornstra.