'Koeman geeft Everton opdracht om Ajacied te halen'

Everton-manager Ronald Koeman heeft de clubleiding verzocht om Davy Klaassen naar Engeland te halen. De oefenmeester zou de middenvelder van Ajax hebben getipt als aanwinst, aldus The Mirror.



Koeman kent de Nederlandse markt uitstekend en is dus bekend met de uitstekende ontwikkeling van Klaassen. De Ajax-aanvoerder werd al eerder gelinkt aan een buitenlands avontuur, maar maakt dit seizoen écht duidelijk waartoe hij in staat is. Zo staat de teller in competitieverband al op elf doelpunten.



Klaassen (24) heeft in Amsterdam nog een verbintenis tot de zomer van 2019. Ajax kan dus een behoorlijk geldbedrag vragen voor de Oranje-international. Echter, de kans is ook aannemelijk dat de leiding hem een mooie stap gunt zodra er een flinke zak geld op tafel komt.



Everton is niet de enige club met interesse. Ook clubs als Arsenal, Manchester United, Napoli en Eintracht Frankfurt worden genoemd.