10 Eredivisie-spelers die mogelijk verkocht moeten worden

Een contract voor nog één jaar is doorgaans een cruciaal moment voor clubs, omdat er vaak een afweging tussen verlengen en verkopen gemaakt dient te worden. Deze zomer zijn de Eredivisie-spelers met een verbintenis tot 2018 dus extra interessant. SoccerNews.nl zet tien namen op een rijtje die in deze categorie vallen.



10. Mike Havenaar

Havenaar ontpopte zich vorig seizoen tot topscorer van ADO Den Haag door het vijandelijke doel makkelijk te vinden. Dit seizoen verloopt heel anders en dan werd hij ook nog eens wekenlang in de ziekenboeg geplaatst. Zijn club kampt met financiële problemen en is mogelijk genoodzaakt om hem komende zomer van de hand te doen.







9. Kamohelo Mokotjo

Mokotjo liet al eens weten zijn contract niet te willen uitdienen bij FC Twente. Het is niet duidelijk of de Zuid-Afrikaanse middenvelder die mening nog steeds is toegedaan, maar dat zou betekenen dat hij deze zomer verkocht moet worden. Zal de oud-Feyenoorder deze zomer een dergelijke kans worden aangeboden?







8. Jeremiah St. Juste

Afgelopen zomer stond het Duitse Hamburger SV al voor hem op de stoep. De verdediger was zeer geïnteresseerd, maar de leiding van sc Heerenveen zei resoluut 'nee' en dus ketste een overgang af. St. Juste zal daarom niet zomaar bijtekenen en dat legt de druk op een zomerse beslissing.







7. Yassin Ayoub

Ayoub is uitgegroeid tot een sterkhouder op het middenveld van FC Utrecht. De Marokkaan combineert power met inzicht, wat een uitstekende mix is gebleken. Onlangs werd zijn naam geopperd als versterking van Feyenoord en dus zijn we nieuwsgierig naar wat er komende zomer gaat gebeuren.







6. Kenny Tete

Tete werd vorig seizoen vaak geprezen als rechtsback van Ajax en vooral zijn sliding zorgde voor lof. Die lijn is helaas niet doorgetrokken, integendeel zelfs. De talentvolle verdediger raakte op de bank en met een verbintenis voor nog een jaar is de kans aannemelijk dat Tete in de zomer voor een transfer opteert.







5. Jetro Willems

Willems leek in de zomer afscheid te nemen van PSV, maar een stap naar een buitenlandse topcompetitie bleef uit. De linksback hield daarna woord en verlengde zijn contract in Eindhoven. Het gaat om een verbintenis tot de zomer van 2018 en dus is komende zomer voor alle partijen een ideaal moment om toe te slaan.







4. Sam Larsson

Niet iedere verbintenis voor nog een jaar is noodzakelijk om over te gaan tot verkoop, bijvoorbeeld omdat er sprake kan zijn van een optiejaar. In het geval van Larsson is daar sprake van. De Zweedse smaakmaker van sc Heerenveen wil echter hogerop en na meerdere teleurstellende transferperiodes zal de club niet zomaar 'nee' blijven verkondigen.







3. Joël Veltman

Bij Ajax lopen vooral achterin een aantal contracten af in 2018. We hadden bijvoorbeeld ook Nick Viergever in de aandacht kunnen zetten, maar we geven de voorkeur aan Veltman. Immers: de international heeft zich stelliger uitgelaten over buitenlandse ambities en dus is zijn situatie toch wat interessanter.







[b]2. Tonny Vilhena

Vilhena leek in de zomer van 2016 al te vertrekken bij Feyenoord, maar om de welbekende privé-omstandigheden ging hij alsnog in op een nieuw contractvoorstel. De middenvelder beschaamde het vertrouwen niet en fungeert dit seizoen als motor op het Rotterdamse middenveld. Gaat Vilhena die status alsnog verzilveren of blijft hij schitteren in De Kuip?







1. Andrés Guardado

Guardado heeft binnenkort drie jaar op de loonlijst gestaan van PSV, waaronder een jaar als huurling. De Mexicaanse middenvelder is uitgegroeid tot een spelbepalende pion in het elftal van Phillip Cocu, maar ook in zijn geval lijkt de verzadiging op te treden. Een ideaal moment om de 'American dream' te beleven?