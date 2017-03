"Snap niet waar sommigen de misplaatste arrogantie vandaan haalden"

Euforisch was Vitesse na het bereiken van de bekerfinale, maar dat gevoel verdween zaterdagavond als sneeuw voor de zon. Een 3-1 nederlaag bij PEC Zwolle plaatste de ploeg weer met beide benen op de grond.



"Ik ga hier niet zeggen wat ik in de kleedkamer heb gezegd", opende Fraser zijn terugblik bij FOX Sports. "Het feit blijft dat wij speelden tegen een ploeg die het veel meer wilde dan wij. Wij staan geen derde op de ranglijst, dus ik snap niet waar sommige spelers de misplaatste arrogantie vandaan haalden."



Gemakzucht teisterde Vitesse in Zwolle. Zijn collega Ron Jans was niet verrast door het matige spel van de bekerfinalist. "We weten uit ervaring dat je zo toeleeft naar zo'n halve finale in de beker, de focus daarna naar beneden gaat. Daar hebben we gebruik van gemaakt."