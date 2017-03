'Humorloze' Jans gaat op zoek: "Videobeelden, vingerafdrukken..."

Ron Jans heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het thuisduel met Vitesse. Enerzijds was er de euforie vanwege de 3-1 zege van PEC Zwolle, maar anderzijds het onbegrip vanwege een koude douche. Bij FOX Sports ging de oefenmeester op hilarische wijze in op de kwestie.



"Je krijgt allemaal mensen die vragen waarom ik niet doorga. Ik heb hier een fantastische periode gehad, maar de reden dat ik hier stop is gewoon de dug-out. Ik erger me al tijden aan die dug-out en nu was er waarschijnlijk een grapjas", vertelde de trainer van de Zwollenaren aan de betaalzender.



"Het was in ieder geval niet Mustafa Saymak, die kan er niet bij", vervolgde Jans. "Maar ik kreeg een plens water over me heen. Een koude douche. De spelers zullen het wel merken van de week, want deze trainer heeft geen humor. We gaan op zoek. We hebben videobeelden, vingerafdrukken en we kunnen DNA doen, dus de waarheid komt wel boven."