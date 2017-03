Nieuws uit Londen mogelijke domper voor Oranje-staf

Patrick van Aanholt heeft een enkelblessure overgehouden aan de uitwedstrijd van Crystal Palace tegen West Bromwich Albion (2-0). Na een uur moest de Nederlandse verdediger (26) noodgedwongen naar de kant.



Van Aanholt zal zijn enkel de komende dagen nader laten onderzoeken, maar de medici van de Londense club vrezen voor een wekenlange absentie. Dat is een grote domper in de strijd om lijfsbehoud. De club staat zeventiende en dat is maar één plek boven de zo gevreesde degradatiezone.



De van Sunderland overgekomen linksback zal ook de Nederlandse ogen op zich gericht hebben. De linksback komt namelijk in aanmerking voor een plek in de selectie van Oranje, dat op 25 maart de WK-kwalificatiecyclus hervat met een bezoek aan Bulgarije.