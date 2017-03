Tiener wacht af: "Misschien haalt Ajax wel een spits erbij"

Kaj Sierhuis scoort dit seizoen eenvoudig namens Jong Ajax en dus gloort een doorbraak in Amsterdamse dienst. Trainer Peter Bosz deed nog geen beroep op de achttienjarig spits, maar de droom is zeker aanwezig.



Sierhuis durft niet te voorspellen wanneer de beoogde kans daar is. "Dat is moeilijk te zeggen, maar je weet nooit wat er in de zomer kan gebeuren", vertelt de tiener aan Ajax TV. "Misschien haalt Ajax wel een spits erbij. Dat weet je niet. Maar als ik de kans krijg, dan ga ik ook in het eerste scoren."



De Ajacied is al 'van kleins af aan fan' en wil dus dolgraag doorbreken in de ArenA. Een aantal leeftijdsgenoten heeft die hoop versterkt. "Dat zijn jongens die ik heel goed ken, zoals Matthijs de Ligt die afgelopen weekend inviel en de 2-1 maakte. Met hem ben ik heel goed bevriend, dus daar spreek je veel mee"



"Het komt natuurlijk wel steeds dichter bij, het eerste elftal. Het leeft daarom bij mezelf ook", aldus Sierhuis.