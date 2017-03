Heerlijke goals Barça-sterren opmars voor ruime overwinning

Celta de Vigo is nog actief in Europa en beschikt zeer zeker over kwaliteit, maar tegenover FC Barcelona had de ploeg zaterdagavond niets in te brengen. Na negentig minuten gaf het scorebord in Nou Camp 5-0 aan.



Bij rust leidde de ploeg van Luis Enrique, bezig aan zijn laatste seizoen in Catalonië, al met 2-0. Lionel Messi brak de ban door na een goede solo-actie overtuigend af te drukken. Vijf minuten voor rust werd de marge verdubbeld door een zeer stijlvolle stift van zijn Braziliaanse collega Neymar.



Tussen de 57ste en de 64ste minuut ging het opeens hard in Barcelona. Eerst wist Ivan Rakitic zijn naam op het scoreformulier te noteren en vervolgens nam ook Samuel Umtiti een goal voor zijn rekening. Het slotakkoord kwam op naam van opnieuw Messi, die na een rol als aangever nu mocht afronden na een mooie counter.



Barça gaat door deze overtuigende vijfklapper weer aan kop in de Spaanse Primera División. Real Madrid volgt op één punt afstand, maar heeft nog een duel tegoed en ook Sevilla heeft bij winst op Deportivo Alavés nog alle kans op het kampioenschap.



Scoreverloop:

1-0 (24') Lionel Messi

2-0 (40') Neymar

3-0 (57') Ivan Rakitic

4-0 (61') Samuel Umtiti

5-0 (64') Lionel Messi