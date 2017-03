PEC Zwolle overrompelt bekerfinalist Vitesse met succes

Vitesse was euforisch na het bereiken van de bekerfinale en juist dan is een ploeg extra kwetsbaar. Dat bleek ook in het geval van de Arnhemmers op te gaan getuige de 3-1 nederlaag bij PEC Zwolle.



Trainer Henk Fraser verklaarde vooraf niemand te hoeven motiveren bij Vitesse. In werkelijkheid bleek dat toch niet zo simpel. Al na tien minuten keek zijn ploeg tegen een achterstand aan. Verdediger Bram van Polen verscheen ver op de vijandelijke helft en wist teamgenoot Mustafa Saymak een mooie en vooral doeltreffende schietkans te bezorgen: 1-0.



Vitesse was amper van de schrik bekomen toen het scorebord zelfs al 2-0 als tussenstand toonde. Ditmaal kwam het voorbereidende werk op naam van Philippe Sandler en mocht spits Nicolai Brock-Madsen, de laatste tijd sowieso goed op dreef, als eindstation fungeren. De Deense aanvalsleider kopte de bal over doelman Michael Törnes te koppen. Laatstgenoemde verving Eloy Room onder de lat.



In de eerste 45 minuten lukte het allemaal maar niet bij de bezoekers, maar het had weinig gescheeld of het had de achterstand razendsnel weggewerkt. Ricky van Wolfswinkel noteerde vlak na rust de aansluitingstreffer door matig ingrijpen van doelman Mickey van der Hart af te straffen en niet veel later wist hij de stand bijna op 2-2 te brengen.



De gelijkmaker hing in de lucht in het MAC3PARK Stadion, maar PEC Zwolle wist de wedstrijd alsnog naar zich toe te halen. Queensy Menig schoot eerst nog op de paal alvorens Danny Holla met een bekeken vrije trap voor de derde Zwolse goal tekende. Via Kingsley Ehizibue en Ryan Thomas had de score verder kunnen oplopen, ware het niet dat buitenspel en de lat dat verhinderden.



Vitesse blijft dus op 36 punten staan en dat levert momenteel een achtste plek op de ranglijst op. De opponent van trainer Ron Jans staat twaalfde met 27 punten.



Scoreverloop:

1-0 (10') Mustafa Saymak

2-0 (18') Nicolai Brock-Madsen

2-1 (48') Ricky van Wolfswinkel

3-1 (55') Danny Holla