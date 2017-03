Locadia legt beslissing uit: "Ook vanwege wat-ie heeft meegemaakt"

Jürgen Locadia versierde zaterdagavond een strafschop in het thuisduel met Roda JC Kerkrade. Bij een 3-0 stand een ideaal moment om aan te leggen voor eindelijk weer een Eredivisie-goal, maar de aanvaller van PSV liet de eer aan Siem de Jong.



"Ik had hem zelf moeten nemen eigenlijk, hè?", grapte Locadia na afloop van het eenvoudig gewonnen thuisduel tegenover FOX Sports. "Siem zat goed in de wedstrijd en ik gun het hem wel ja, ook vanwege wat-ie heeft meegemaakt hier met het publiek."



PSV schrijft dus drie punten bij en dat was ook nodig na de 2-1 uitnederlaag bij PSV, waardoor de landstitel buiten bereik lijkt. "We hebben het daar zelf opgefokt, om het maar netjes te zeggen. Dit is een goed antwoord, denk ik."





Locadia is terug! Net als vorige week viel de aanvaller ook vandaag weer in. Welkom terug Loca 👊 #psvrod pic.twitter.com/mvI9eVDlvv — PSV (@PSV) 4 maart 2017