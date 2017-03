Twente-trainer knikt: "Het was wel even billenknijpen"

FC Twente heeft een 2-1 overwinning geboekt in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Op basis van de eerste helft een verdiende zege, maar in de eindfase had het zomaar nog fout kunnen gaan.



Trainer René Hake wilde in gesprek met de NOS niet spreken van een verlossing. "Dan overdrijf je wel, maar ik snap wat je bedoelt. Het was wel even billenknijpen op het laatst", vertelde hij aan FOX Sports. "We gaven teveel initiatief aan Willem II, waardoor zij kunnen terugkomen in de wedstrijd. Zij maken dan een gelukkige treffer uit een corner."



"Het schot op de paal had zomaar de gelijkmaker kunnen zijn. Dan zou je helemaal sneu staan te kijken", verwees Hake naar de poging van Thom Haye. Laatstgenoemde scoorde dus niet, waar Enes Ünal dat wel deed namens Twente. Daarmee lijkt een slechte periode achter de rug. "Zijn spel moet goed blijven in het elftal. Als je daarin volhard dan komen deze momenten vanzelf weer terug."