Feyenoord draait in de Eredivisie een fantastisch seizoen en staat comfortabel op plek één. Er zijn vooral mooie verhalen te vertellen rond de Kuipbewoners, maar clubwatcher Iwan van Duren weet dat er nog wel degelijk serieuze kwetsbaarheden te vinden zijn.



"Feyenoord, hoe goed ze ook in balans zijn, blijft toch kwetsbaar, zoals alle ploegen in Nederland. Natuurlijk is het een enorme balans als je één keer verliest in een seizoen", aldus de journalist van Voetbal International. In zijn ogen is het succes deels toe te schrijven aan Karim El Ahmadi, die deze week zijn contractverlenging aankondigde.



Van Duren noemt dat 'het beste nieuws'. "Voor iedereen die Feyenoord, maar ook de Eredivisie, een warm hart toe draagt. We genieten natuurlijk allemaal van El Ahmadi. Waar Toornstra klaar staat om de nummer 10 positie over te nemen, staat El Ahmadi al bijna klaar om de band over te nemen."



De journalist vervolgt: "Het is een voortreffelijke stap, ook naar volgend seizoen. En een mooi signaal ook. Je weet hoe het vorig seizoen ging: de een tekende bij en de andere dacht 'nou, als die blijft...'. Het zou dus best wel eens een mooi domino-effect kunnen veroorzaken."