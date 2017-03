VIDEO: PSV'ers spelen met Roda en halen fijne trucs uit

Het voetbal in Nederland zit inderdaad in een diep dal, maar het is bij vlagen nog steeds heerlijk om naar te kijken. Ook tijdens PSV – Roda JC Kerkrade worden we weer verwend met heerlijke panna's. Santiago Arias en Gastón Pereiro wisten de Limburgers in korte tijd behoorlijk voor schut te zetten.



De beelden: