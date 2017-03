Fiere Feyenoorder: "Denk dat we het kunnen belopen"

Terence Kongolo staat bekend als centrale verdediger, maar komt bij Feyenoord vooral in actie als linksback. Naar eigen zeggen is er een opwaartse lijn zichtbaar nu hij gewend is aan deze positie.



"Je weet wat je verdedigende kwaliteiten zijn", vertelt de 23-jarige Kongolo aan RTV Rijnmond. "Aanvallend is dat natuurlijk anders, maar het gaat steeds beter. Je moet iedere training eraan werken. Afgelopen zondag ging het lekker in de combinatie met Eljero (Elia, red.)."



De Feyenoorder doelt op de 2-1 overwinning op PSV en vooral de fysieke power viel op. "Dat kost kracht, maar ik denk dat we het kunnen belopen." Dit weekeinde wacht een bezoek aan Sparta Rotterdam. "Een stadsderby is toch wel speciaal. Ik denk dat beide teams er vol voor willen gaan. Sparta hoopt natuurlijk in de Eredivisie te blijven en wij hebben de punten ook keihard nodig."