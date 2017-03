Kopzorgen voor Van den Brom na zware dobber in KNVB Beker

AZ-trainer John van den Brom kampt met kopzorgen in aanloop naar het duel met Excelsior. De Alkmaarse ploeg maakt een zwakke periode door en daar mogen personele problemen aan worden toegevoegd.



AZ bereikte donderdagavond de bekerfinale door SC Cambuur vanaf elf meter te verslaan. Rens van Eijden kreeg in de verlenging een directe rode kaart en is dus geschorst voor dit weekeinde. Aanvoerder Ron Vlaar lost hem centraal achterin af, zo meldt RTV Noord-Holland.



Ook hebben meerdere spelers van AZ fysieke klachten overgehouden aan het bekerduel. Alireza Jahanbakhsh, Mattias Johansson, Levi Garcia en Mats Seuntjens zijn niet okselfris en vormen vraagtekens voor het competitieduel met de Kralingers.



AZ bleef een week geleden tegen PEC Zwolle steken op een 1-1 gelijkspel.