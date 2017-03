De 11 namen bij FC Twente en Willem II: Seys en Haye gepasseerd

De zaterdagavond in de Eredivisie wordt afgetrapt met een leuk affiche in Enschede; FC Twente ontvangt namelijk Willem II. Een interessante clash.



In de basisformatie van de Tukkers valt op dat Dylan Seys is gepasseerd voor Chinedu Ede. Peet Bijen mag starten omdat Joachim Andersen geblesseerd is.



Ook bij de bezoekers een wijziging; Thom Haye maakt plaats voor Jordy Croux.



De opstellingen:



De opstelling voor vanavond: #fctwente #twewil. Peet Bijen vervangt geblesseerde Joachim Andersen. @Cli5hy terug in de basis. pic.twitter.com/2Ac7xxR1Qs — FC Twente (@fctwente) 4 maart 2017