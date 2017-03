Indrukwekkende Feyenoorder: "Ik blijf héél kritisch"

Hij kent een simpelweg ijzersterk seizoen, maar zweven doet hij niet. Nee, Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena blijft met beide voetjes op de grond en eist nog altijd meer van zichzelf.



Giovanni van Bronckhorst omschreef hem bijvoorbeeld al als een 'complete middenvelder', maar: "Ik zie het anders, ik ben nu het meest constant. In de voorgaande jaren speelde ik twee keer goed en dan weer een wedstrijd minder. Daarna ging het soms drie keer aardig en dan had ik weer een wedstrijd met fouten. Ik beweer niet dat het nu altijd goed gaat, want ik blijf héél kritisch op mijn eigen spel. Maar het is wel veel constanter", erkent Vilhena in gesprek met De Telegraaf.



Hij vervolgt met een lofzang voor het complete centrale 'blok' bij Feyenoord. "Met Jan-Arie, Eric, Karim en mij hebben we een blok dat staat als een huis. Zo voelen we dat. Als we er bovenop zitten, komt er niks doorheen in het midden."