Utrechter trots: "Arnautovic, Elia, Memphis, Willems Promes..."

Tegenwoordig is hij hoofdtrainer bij FC Utrecht, maar Erik ten Hag vervulde ook al enkele andere functies elders. Al met al stond hij aan de grond van vele mooie/veelbelovende carrières, en dat vervult hem met trots.



In Eindhoven was hij bijvoorbeeld assistent van Fred Rutten. "Waar ik bij PSV wel veel voldoening uit heb gehaald, is dat er tot op de dag van vandaag jongens bij het eerste lopen, die we toen in een project hebben opgenomen om ze vanuit de jeugd richting het eerste te begeleiden. Het was de strategie van Fred Rutten om jonge jongens bij elkaar te zetten in een masterclass en dat heeft veel opgeleverd", blikt Ten Hag terug in De Telegraaf.



"Je praat dan over spelers als Zoet, Memphis, Reis, Hendrix, Bakkali, Locadia, Willems en Labya. Dat zijn onvoorstelbaar veel jonge spelers die uiteindelijk zijn doorgebroken, terwijl dat bij PSV daarvoor nooit zoveel gebeurde."



Ook bij FC Twente kreeg Ten Hag veel te maken met zogenoemde 'enfant terribles', maar daar kon hij uitstekend mee overweg. "Er is wel eens tegen me gezegd: 'Probeer nooit wat een ander niet is gelukt'. Maar ik ben dan zo eigenwijs dat ik denk het toch te kunnen. Dat spelers als Arnautovic, Elia, Memphis en Promes op het goede spoor zijn gekomen, geeft me veel voldoening."