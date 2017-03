Ajacied mist Groningen-uit door blessure

De nummer twee van de Eredivisie Ajax speelt op zondagmiddag tegen FC Groningen in het Noordlease Stadion en moet het daarbij stellen zonder verdediger Nick Viergever. De stopper liep een blessure op het in het afgelopen duel van de Amsterdammers met Heracles Almelo en moet deze wedstrijd dus sowieso aan zich voorbij laten gaan.



Het is nog niet bekend of de oud-AZ'er de Europa League-partij tegen FC Kopenhagen wel gaat halen. Viergever heeft last van een verrekking van zijn lies en het hoelang de revalidatieperiode gaat duren is een raadsel. Daley Sinkgraven behoort wél tot de selectie van Ajax voor de aankomende Eredivisie-wedstrijd.



Selectie Ajax: André Onana, Diederik Boer, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Daley Sinkgraven, Heiko Westermann, Matthijs de Ligt, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Mateo Cassierra, Kasper Dolberg, Justin Kluivert.