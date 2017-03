'Gewoon een mannelijke strijd tussen Zlatan en mij'

Manchester United en AFC Bournemouth maakten er op zaterdagmiddag een tumultueuze strijd van. Vooral Tyrone Mings van de bezoekers en Zlatan Ibrahimovic van de thuisclub hadden het meermaals met elkaar aan de stok. De eerste, selectiespeler van de Londenaren, vindt echter dat we de beelden niet moeten overdrijven.



Mings ging op een gegeven moment op het hoofd van Zlatan staan en kreeg het vervolgens aan de stok met coach José Mourinho. In gesprek met Sky Sports zegt hij echter dat het geen bewuste actie was. "Nee, helemaal niet. Dat zou ik nooit doen, dat zit niet in mijn spel. Ik houd ervan om harde en sportieve tackles aan te gaan, maar het bewust niet spelen van de bal hoort niet bij mij."



Ibrahimovic zorgde voor vergelding door een elleboogstoot uit te delen, maar ook dat is Mings al weer vergeten. "Hij is een fysiek sterke speler en ik wist dus waar ik aan toe was. Het was verder gewoon een goede strijd tussen ons." De Engelse analisten spreken overigens wél schande van de acties van de twee kemphanen. Jamie Carragher zegt bijvoorbeeld: "Het was een schandelijke en laffe trap."