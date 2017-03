"Hopelijk heeft hij daar nog geen journalist met de dood bedreigd"

Colin Kazim-Richards liet onlangs van zich horen in een groot interview met de Engelse media en ook columnist Henk Spaan heeft de woorden van de Turk gelezen. In zijn column in de krant Het Parool veegt de journalist nu de vloer aan met de oud-Feyenoorder.



Spaan schrijft namelijk: "Een stuk van drieduizend woorden in een Engelse krant over Kazim-Richards en het woord Feyenoord valt niet één keer. Wel dat hij het geweldig doet bij Corinthians in São Paolo (één wedstrijd, nul goals). Hopelijk heeft Kazim-Kazim daar nog geen journalist met de dood bedreigd of lopen chagrijnen in de kleedkamer. De man is dertig jaar oud en maakte zo'n zestig doelpunten in ongeveer vierhonderd wedstrijden, een verwaarloosbaar gemiddelde voor een spits."



De columnist gaat verder: "Weet je wat ik sneu vind? Dat hij voor dertien clubs speelde en nergens wordt gemist. Waarom hij het nooit in Engeland heeft gemaakt? Nepotisme, vriendjespolitiek en vooroordelen, zegt de man. Weet je wat het allerergste is volgens Kazim? Zijn hele loopbaan heeft hij te maken gehad met racisme. In veel mislukte carrières ligt altijd alles aan anderen."