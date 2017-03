Schatrijke Pato en Witsel slaan enorme flater in China

Vanmorgen, onze tijd, hebben Alexandre Pato en Axel Witsel hun eerste wedstrijd afgewerkt met hun nieuwe club, Tianjin Quanjian. De club met coach Fabio Cannavaro moest op de openingsspeeldag naar Guangzhou R&F, waar ze meteen kopje onder gingen.



Tianjin Quanjian was de favoriet in het Chinese duel. Terwijl Guangzhou R&F het met enkel Chinezen moet stellen en een onbekende Braziliaan of twee, heeft Tianjin Quanjian toch Witsel en Pato in rangen lopen. Daarbij komt ook nog eens de ervaren Cannavaro als hoofdcoach.



Maar toch zat winnen er niet in. Witsel en co mochten huiswaarts keren met een 2-0 verlies aan hun broek. De Rode Duivel speelde de hele wedstrijd. Dat was voor Witsel toch al weer geleden van 8 december 2016, op de laatste speeldag van de groepsfase van de Europa League met Zenit.





Renatinho e Júnior Urso pelo R&F e o do lado do Quanjian estão @AlexandrePato, Geuvânio e o belga @axelwitsel28. pic.twitter.com/YHYhDyfKLb — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) 4 maart 2017