Kazim: 'Bananen op mijn kluisje en schoenen kapot geknipt..'

Colin Kazim-Richards staat bekend als een lastpak. Maar wat velen misschien niet weten, is dat de voormalig Feyenoorder ook wel van héél ver moest komen. Nadat hij was weggestuurd door Arsenal, bijvoorbeeld.



De Turk belandde bij Bury FC. "Ik kwam uit Londen, het was de moeilijkste overstap ooit op cultureel gebied. Er waren daar geen zwarte mensen en het eten was lastig voor me. Dat alles kwam in één keer op me af. En dan ga je trainen en denken mensen dat het grappig is om bananen op je kluisje te leggen, of je schoenen kapot te knippen. Maar die mensen realiseerden zich niet dat mijn vader dan ngeen geld had voor nieuwe schoenen..", blikt Kazim geëmotioneerd terug in The Guardian.



"Ik zat op 45 pond per week. Ze begrijpen niet hoe hard mijn vader moest werken. Ik was gewend om mijn trainingsschoenen schoon te maken met een tandenborstel.." Waren dit soort streken gewoon 'voetbalhumor', of puur racisme? "Op voorhand denk ik dat het dollen is, maar uiteindelijk vond ik het racisme. Ze luisterden namelijk niet naar me, vonden het nog steeds grappig. En dan reageer je, en word je bestempeld als 'bad boy'.."