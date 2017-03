Nijland vergelijkt zijn Groningen met Vitesse en Utrecht: Waar staan de clubs?

FC Groningen, Vitesse en FC Utrecht. Drie clubs die vrijwel jaarlijks in de subtop ronddwalen. Maar welke van de drie heeft het in zich om door te groeien naar de top?



Groningen-directeur Hans Nijland probeert de drie clubs naast elkaar te leggen. Hij stelt dat de elfde plek op de ranglijst 'niet gek' is voor zijn club; middenmootje, dus. "Natuurlijk vinden we zelf ook dat we hoger moeten eindigen dan de huidige elfde plaats. Maar is het zo gek dat Vitesse en FC Utrecht boven ons staan? Vitesse leed het afgelopen seizoen een verlies van 13 miljoen euro, maar trok voor dit seizoen toch Van Wolfswinkel aan en haalde in de winterstop ook Büttner nog terug naar Arnhem. En die spelers hebben salarissen die wij bij FC Groningen niet betalen", legt Nijland uit aan het Dagblad van het Noorden.



"En FC Utrecht leed het afgelopen seizoen een verlies van 4,9 miljoen euro, maar haalde in de winterstop wel Wout Brama en Labyad op. Ik spreek hierover geen waardeoordeel uit, maar wij kunnen ons dergelijke transfers niet permitteren. Vitesse en FC Utrecht hebben rijke eigenaren die het verlies bijpassen. Wij hebben geen privé-eigenaren. Wij zijn een volksclub en zijn van iedereen", besluit de td van Groningen.