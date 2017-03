"Het liefste ga ik de hele wedstrijd box-to-box"

In het afgelopen seizoen leek het er een tijdje op dat middenvelder Tonny Vilhena zou gaan vertrekken bij Feyenoord. De mannetjesputter besloot echter toch een nieuwe verbintenis te ondertekenen en daar hebben beide partijen geen spijt van gehad. Vilhena laat zich nu uit over zijn prestaties in Rotterdam ten overstaan van De Telegraaf.



De middenvelder stelt: "Het liefst speel ik een hele wedstrijd 'box to box' en ga ik achter elkaar over mijn tegenstander heen. Als je uit de jeugd van Feyenoord of Ajax komt, heb je heel je leven mogen aanvallen en scoren. Je bent altijd sterker dan de tegenstander. Totdat je bij het eerste komt. Dan zie je dat het moeilijker is om dwars door een defensie heen te gaan en je leert dat veel clubs in Europa heel compact staan. Dan ga je de momenten waarop je nog aanvalt beter uitkiezen."



Zijn collega Karim El Ahmadi rekent Vilhena tot zijn goede vrienden. "We vormen een koppeltje in het veld, maar daarbuiten ben ik ook heel goed met Karim. Ik ben vaak bij hem thuis, we eten geregeld samen en er is een klik. Ik leer veel van hem. Hij is een stuk ouder, heeft meer levenservaring en dat is belangrijk voor iemand als ik. Geeft hij me het grote broer-gevoel? Ja, eigenlijk wel."