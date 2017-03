TRANSFERUURTJE: Kean, De Vrij, Sneijder, Ziyech en Messi

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Zaakwaarnemer Mino Raiola wil nog weleens de boer op gaan met zijn cliënten. Volgens het medium Goal is het nu weer raak en zal de spelersmakelaar een voetballer van Juventus naar Ajax brengen. De 17-jarige spits Moise Kean is op zoek naar speeltijd en kan naar de Amsterdam ArenA vertrekken. We hebben het hier over een echt supertalent en in Italië is men zeer te spreken over de ontwikkeling van de centrumaanvaller. Bij Juventus heeft hij echter niet echt uitzicht op speeltijd, door de aanwezigheid van spelers als Paulo Dybala, Gonzalo Higuain en Mario Mandzukic. Nu wil De Oude Dame ook nog eens zaken doen met Arsenal als het gaat om Alexis Sánchez en dus is het wel duidelijk dat Kean moet vertrekken. In ieder geval tijdelijk dan, want alle partijen zouden het meeste voelen voor een verhuurperiode. Wat dat betreft heeft Ajax interesse volgens de bovenstaande bron en Raiola zou al een balletje opgegooid hebben bij de clubleiding in Amsterdam.





Het Franse Olympique Marseille houdt middenvelder Hakim Ziyech van Ajax al een tijdje in de gaten. Er zijn echter nog twee clubs die serieus in de markt zijn voor de spelmaker, aldus de Franse media. Niet alleen in de Ligue 1 zijn ze onder de indruk van de kwaliteiten van de Marokkaan. Men schrijft namelijk dat ook het Engelse Liverpool en het Italiaanse AS Roma serieus in de markt zijn voor de Ajacied. De Reds worden al wat langer in verband gebracht met Ziyech, maar naar verluidt wordt hij pas echt een optie als Philippe Coutinho voor een vertrek kiest. Het medium Foot365 weet het echter zeker: coach Jürgen Klopp is zeer onder de indruk van de selectiespeler van Ajax.



Buitenland:

Middenvelder Wesley Sneijder kon goed opschieten met de vorige hoofdtrainer van Galatasaray, Jan Olde Riekerink. De Nederlander is echter ontslagen en zijn vervanger heet Igor Tudor. En de kleine Oranje-international kan volgens de Turkse media totáál niet overweg met de Kroaat. De sfeer in Istanbul zou om te snijden zijn. De nieuwe oefenmeester van Cim Bom geeft de voorkeur aan jonge spelers, aanstormende talenten, en dat is natuurlijk niet een rijtje waartoe we Sneijder nog kunnen rekenen. De spelmaker is zijn vaste basisplek kwijt en volgens de krant Milliyet loopt hij met zijn ziel onder zijn arm rond over het trainingscomplex van de Turken. Sneijder wordt zelfs 'de ongelukkige man van Florya (zo heet het complex, red.) genoemd.





Het gaat natuurlijk niet zo goed met FC Barcelona. In de competitie verloopt het misschien voorspoedig, maar in de Champions League zijn de Catalanen zo goed als uitgeschakeld. Coach Luis Enrique stopt er binnenkort mee en Lionel Messi heeft zijn contract nog altijd niet verlengd. Nu zou de Argentijn met zijn vuist op tafel hebben geslagen. Volgens het medium Diario Gol heeft de aanvaller vijf spelers aangewezen waarvan hij zegt: die móéten gehaald worden. Allereerst zou centrumverdediger Yerry Mina de oversteek van Brazilië naar Spanje moeten maken. Barça heeft een eerste optie bedongen op de Colombiaan, dus zo heel moeilijk worden de onderhandelingen wat de verdediger betreft niet. Verder vindt Messi dat zijn club [b]Moussa Dembélé van Celtic zou moeten vastleggen óf Sergi Enrich. Daarnaast heeft hij technisch manager Robert Fernandez de volgende keuze gegeven: Isco van Real Madrid halen of Marco Verratti van Paris Saint-Germain.



Verdedigend gezien kan het allemaal wel wat beter bij FC Barcelona. Samuel Umtiti laat wekelijks zien over talent te beschikken, maar zo nu en dan laat hij best nog wat steekjes vallen. De Italiaanse media melden nu dat de Catalaanse grootmacht zich in de laatste dagen gemeld heeft voor een Oranje-international. Sky Italia weet dat vertegenwoordigers van de Primera División-ploeg contact hebben opgenomen met SS Lazio, de werkgever van de Nederlandse centrumverdediger Stefan de Vrij. AC Milan, Bayern München, Arsenal, Chelsea en Manchester United gingen de Catalanen voor en naar verluidt hebben de Red Devils zelfs een optie bedongen op de oud-Feyenoorder. Toch waagt Barça nu dus een poging.