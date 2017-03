"Hij kan nu al mee bij Barcelona of Real Madrid"

De Belgische middenvelder Youri Tielemans doet het momenteel wel heel erg goed bij RSC Anderlecht en vooral zijn afstandsschoten zijn een lust voor het oog. Analist Aad de Mos geeft heel erg hoog op van het talent en ziet hem zelfs in de Primera División spelen bij de absolute top.



De oud-trainer vertelt in gesprek met Het Nieuwsblad: "Tielemans kan nu al mee bij Barcelona of Real Madrid. Je hoeft geen kenner te zijn om te zien dat hij met betere spelers nog beter gaat spelen. Op dat middenveld van Real - met Luka Modric en Toni Kroos - zou hij niet misstaan, voor Mateo Kovacic doet-ie niet onder. Naar Atlético moet hij niet gaan, Diego Simeone staat op het punt om te vertrekken. Sevilla, dát zou een mooie club zijn. En een goeie tussenstap."



De Mos vindt echter dat Tielemans er slim aan zou doen om nog één jaartje te blijven. "Maar nog één extra jaar Anderlecht zou ideaal zijn, hij zit toch nog in zijn babyjaren. Daarna moet ook de bondscoach kleur bekennen en dan kan hij weg voor 25 miljoen."