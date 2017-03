De regerend landskampioen van de Eredivisie PSV verloor in het afgelopen weekend van Feyenoord en heeft eigenlijk geen uitzicht meer op de landstitel. Dit weekeinde volgt een thuiswedstrijd tegen Roda JC en om de een of andere reden vormt de club uit Kerkrade een soort angstgegner voor PSV.



Sef Vergoossen vertelt daarover aan het Eindhovens Dagblad: "Het zijn ondoorgrondelijke dingen. Ik heb er nooit de vinger echt op kunnen leggen en ook niet op de verhouding tussen PSV en Roda JC. Voor mij blijft dat onvoorspelbare en onvoorstelbare ook het mooie aan de sport. Het is echt zo'n typisch net niet-jaar bij PSV. Blessures op het verkeerde moment, een aantal ongelukkige gelijke spelen en net te veel spelers die de vereiste vorm net niet hebben. In de kampioensjaren bleven er van de veertien potentiële basisspelers altijd elf overeind. Nu waren het er voor de winterstop op een gegeven moment nog vier of vijf."



De adviseur van Roda-coach Yannis Anastasiou stelt dat PSV moet doorselecteren: "Ik dacht dat PSV de zaken in de winterstop weer op de rit had gekregen en daar leek het ook op uit te draaien, maar ze hebben dit seizoen in Feyenoord hun meerdere moeten erkennen."