'Misschien verhuist Dolberg dan wel naar de bank'

Spits Klaas-Jan Huntelaar gaat in de aankomende zomer hoogstwaarschijnlijk wel weg bij het Duitse Schalke 04. De goalgetter wordt al tijden in verband gebracht met zijn oude werkgever Ajax en Gerald Sibon laat zich nu uit over een mogelijke nieuwe samenwerking tussen de puntspeler en de Amsterdammers.



Hij zegt in gesprek met ELF Voetbal: "Het hangt van twee dingen af. Allereerst de wens van Klaas-Jan? Als hij nog een volledig seizoen in de basis wil staan, dan zal hij niet als pinchhitter naar Ajax gaan. Misschien wil hij wel veel liever nog een mooi avontuur beleven in Amerika of Australië."



De oud-spits van onder meer sc Heerenveen gaat verder met zijn verhaal: "En ten tweede: wat wil Ajax? Als het belang van het kampioenschap het zwaarst weegt, dan zal de beste spelen. Simpel. Ook als dat de oude Huntelaar boven Kasper Dolberg, toch het pareltje van Ajax, is. Maar als het belang van opleiden en doorverkopen bovenaan staat, dan moet Huntelaar die begeleidingsrol vervullen. Ten opzichte van sc Heerenveen is Ajax minder een opleidingshuis, al zijn we dat in Nederland uiteindelijk allemaal."