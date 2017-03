'FIFA 18 niet verkrijgbaar op twee spelcomputers'

Er is nog niet zo heel veel bekend over de aankomende voetbalgame van EA Sports FIFA 18. We weten wel het een en ander, maar het duurt natuurlijk nog even voordat het nieuwe voetbalspel uitkomt. De Engelse media stellen nu dat FIFA 18 sowieso niet uit zal komen voor twee spelcomputers.



De footie doet de Nintendo Switch sowieso wél aan, dat is al aangekondigd door de ontwikkelaar. Naar alle verwachting vissen fans van de franchise met een PlayStation 3 of Xbox 360 echter achter het net. EA Sports zou deze spelcomputers dusdanig achterhaald vinden dat er geen versie van FIFA 18 voor in ontwikkeling zou zijn.



Daartegenover staat weer dat we hoogstwaarschijnlijk wel met de Jupiler League aan de slag kunnen gaan in de footie. Ook wordt de spelmodus The Journey uitgebreid en vernieuwd: het avontuur van Alex Hunter gaat verder. Nederlandse voetbalfans vragen al langer om de toevoeging van stadions als De Kuip en het Philips Stadion, maar of dat er ook in zit is onbekend. Het is overigens níét de verwachting dat het commentaar verzorgd zal worden door Sierd de Vos.