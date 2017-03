'Sneijder zorgt voor rel bij Galatasaray'

Middenvelder Wesley Sneijder kon goed opschieten met de vorige hoofdtrainer van Galatasaray, Jan Olde Riekerink. De Nederlander is echter ontslagen en zijn vervanger heet Igor Tudor. En de kleine Oranje-international kan volgens de Turkse media totáál niet overweg met de Kroaat. De sfeer in Istanbul zou om te snijden zijn.



De nieuwe oefenmeester van Cim Bom geeft de voorkeur aan jonge spelers, aanstormende talenten, en dat is natuurlijk niet een rijtje waartoe we Sneijder nog kunnen rekenen. De spelmaker is zijn vaste basisplek kwijt en volgens de krant Milliyet loopt hij met zijn ziel onder zijn arm rond over het trainingscomplex van de Turken. Sneijder wordt zelfs 'de ongelukkige man van Florya (zo heet het complex, red.) genoemd.



De relatie tussen de oud-Ajacied en zijn nieuwe trainer zou ijskoud zijn en naar verluidt heeft dit binnenskamers al geleid tot een heuse rel. Sneijder heeft altijd aangegeven dat hij zich goed op zijn plek voelt bij Galatasaray, maar volgens de laatste berichten is dat nu wel veranderd. Een zomertransfer behoort alleszins tot de mogelijkheden.