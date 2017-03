Neres: ben blij dat de ArenA een dak heeft

De Braziliaanse vleugelspits David Neres is nu een paar weken actief in Nederland. We zagen hem al invallen bij Ajax tegen Heracles Almelo, maar vooralsnog moet hij genoegen nemen met een plekje achter Amin Younes. In gesprek met Ajax TV vertelt de buitenspeler dat hij blij is met het stadion van de Amsterdammers.



Neres zegt namelijk dat hij blij is dat de ArenA een dak heeft: "Dan is het niet zo koud. Als het dak dicht is gaat het prima. Het is een van de mooiste stadions die ik heb gezien." De Braziliaan heeft al veel gehoord over oud-Ajacied Maxwell. "Ja, iedereen heeft het over hem. Dat hij het hier zo goed heeft gedaan. Als het hem is gelukt, waarom mij dan niet?"



Als laatste vertelt Neres: "Ik kan met de Colombianen (Davinson Sanchez en Mateo Cassierra, red.) al wel een gesprek voeren. Het Spaans lijkt op het Portugees, maar ook met de Nederlanders lukt het hoor. Om elkaar te dollen hoef je elkaar niet te begrijpen."