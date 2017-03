Krul: AZ-supporters achter me werden helemaal gek

Doelman Tim Krul heeft een paar vervelende weken achter de rug, waarin hij toch een flink aantal foutjes maakte. In de halve finale van de KNVB-beker tussen AZ en SC Cambuur groeide hij echter uit tot de absolute held. En Krul wist dat er bepaalde verwachtingen waren, naar aanleiding van Oranje-Costa Rica op het WK.



In gesprek met De Telegraaf vertelt hij: "In de laatste minuten van de verlenging gingen mijn gedachten al terug naar het WK van 2014 in Brazilië. Door die wedstrijd verwachtte iedereen dat ik tegen Cambuur wel even hetzelfde kunstje zou flikken. De fans achter me werden ook helemaal gek. Ze gooiden van alles op het veld en riepen massaal: pak hem, pak hem."



Eindelijk weer eens een belangrijk duel gewonnen, dus. "Zondag kwam ik na de wedstrijd tegen PEC Zwolle (1-1) thuis en wilde ik eigenlijk niets vertellen over de wedstrijd. Maar toen kwam m’n dochtertje naar me toe en zei ze: papa heeft weer niet gewonnen, hè? Dat raakt je wel diep. Na de wedstrijd tegen Cambuur kon ze papa eindelijk weer eens zien juichen. Dat is misschien nog wel het mooiste van dit alles. Ik heb de afgelopen maanden behoorlijk diepe dalen gekend, waardoor ik thuis lang niet altijd de gezelligste was. Maar m’n vrouw en die kleine geven me altijd pure liefde. Dat voelt heel bijzonder."