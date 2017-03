Antonia legt bizarre weddenschap met trainer uit: "Nu moet ik hem betalen"

Go Ahead Eagles wist vrijdagavond knap met 2-2 gelijk te spelen tegen sc Heerenveen. Jarchinio Antonia was een van de spelers die geen direct aandeel had in de goals van de Eagles. En dat betekent betalen, zo vertelt de aanvaller tegenover FOX Sports.



"Als ik een assist geef of een doelpunt maak, moet de trainer (Hans de Koning, red.) mij betalen. Nu moet ik hem betalen, want ik heb geen assist gegeven of goal gemaakt" Dat geld verdwijnt in een potje, aldus de pijlsnelle vleugelspeler. "Daar gaan we dan aan het einde van het seizoen iets mee doen. Het is 5 euro. Anders had hij 5 euro in het potje moeten doen, maar nu ga ik dat doen."



Verder toont hij zich tevreden met het resultaat dat zijn ploeg geboekt heeft. "In de tweede helft hadden we geen schijn van kans, maar dit punt is zeker wel meegenomen. Ik had niet verwacht dat ie nog zou vallen. Dit is een beetje een gestolen punt", aldus Antonia.